Koronawirus w Polsce. Zdalne nauczanie do 26 kwietnia. Nauczyciele apelują do szefa MEN: "co dalej?"

Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami ze względu na epidemię koronawirusa zdalne nauczanie będzie obowiązywać do 26 kwietnia. Działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego zaapelowali do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, aby poinformował on nauczycieli, kiedy szkoły znów zostaną otwarte.

Koronawirus w Polsce. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do ministra edukacji narodowej ws. nauczania zdalnego (PAP)