Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy dla dzieci przyznawany przez ZUS przedłużony na kolejny okres

Zasiłek opiekuńczy przyznawany przez ZUS dla rodziców, którzy muszą pozostać w domu, żeby zajmować się swoimi dziećmi, został wydłużony na kolejnym okres. Zmiana terminu wynika z decyzji o przesunięciu daty otwarcia placówek oświatowych do 24 maja br. zamkniętych w powodu epidemii koronawirusa w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy przyznawany przez ZUS dłużej

Jeszcze w poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że specjalny zasiłek opiekuńczy, wprowadzony w związku epidemią koronawirusa w Polsce, będzie przyznawany jedynie do 3 maja br. Decyzja ta oznaczała dla wielu rodziców duży kłopot, gdyż jednocześnie rząd przesunął datę uruchomiania żłobków, przedszkoli i szkól na 24 maja br. W ramach jednak przygotowywania kolejnej wersji tarczy antykryzysowej rząd złożył jednak autopoprawkę do Sejmu i zaproponował przedłużenie przyznawanie zasiłku opiekuńczego przez ZUS również do 24 maja br. Takie działania zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki:

- Wraz z podjęciem decyzji o przedłużeniu zamknięcia szkół do 24 maja będziemy dwutorowo starali się ulżyć i pomóc rodzicom, którzy są w coraz trudniejszej sytuacji - powiedział premier.

Oznacza to, że wielu rodziców odetchnęło z ulgą. Tym bardziej, że w związku z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki niewykluczone, że wiele osób będzie musiało wrócić do pracy., co może powodować problemy z opieką nad dziećmi, które nie mogą chodzić do przedszkoli ani szkół.

Koronawirus w Polsce. Zasiłek opiekuńczy ZUS-u. Zasady przyznawania

Właśnie w związku z taką sytuacją rząd wprowadził specjalne zasiłki opiekuńcze od początku epidemii koronawirusa w Polsce. Przysługuje on rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, ale także starszym, jeśli są niepełnosprawne. Jeśli rodzic ma ubezpieczenie społeczne, jego dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności to zasiłek przysługuje jeśli ma ono do 16 lat. Jeszcze dłużej, bo do 18 roku życia, zasiłek mogą dostawać opiekunowie dzieci, które mają orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby taki specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymać, rodzic musi zgłosić to do swojego pracodawcy. Jeśli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą wniosek składa bezpośrednio w ZUS-ie. W przypadku innych formy pracy, np. na umowy cywilno- prawne (np, umowa o dzieło) osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy zgłasza to swojemu zleceniodawcy.