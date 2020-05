Koronawirus w Polsce. Wymiana pism między ministrem Łukaszem Szumowskim a KE w sprawie 600 tys. wadliwych maseczek

Do Polski z Unii Europejskiej trafiło 600 tys. maseczek chroniących przed koronawirusem bez wymaganych certyfikatów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wystosował pismo w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Ma się ona dokładnie przyjrzeć tej sprawie.

Koronawirus w Polsce. 600 tys. wadliwych maseczek

Dokładnie chodzi o partię 616 tys masek ochronnych, które polski rząd kupił od Unii Europejskiej. Miały one trafić w Polsce do personelu medycznego do ochrony przed koronawirusem. Tymczasem okazały się bezużyteczne, gdyż nie mają one niezbędnych certyfikatów.

W środę minister zdrowia Łukasz Szumowski napisał w tej sprawie list do Stelli Kyriakides, komisarz ds. zdrowia EU. Do pisma dotarł portal money.pl. Minister Szumowski wymienia tam wady tych maseczek i uważa, że UE powinna się domagać od ich producenta nowej partii, ale pozbawionych tych wad.

Tymczasem jak informowało RMF, KE zawiadomiła wszystkie kraje, do których te maseczki trafiły, w tym Polskę, że maski faktycznie nie mają oznaczenia CE i są one jedynie zbliżone standardem do FFP2. Maski zostały poddane badaniom i KE oczekuje na ich wyniki z jednego z unijnych centrów standaryzacji.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa służby prasowe KE odpowiedziały, że "po otrzymaniu i sprawdzeniu wyników tych testów będziemy w stanie przedstawić dalsze uwagi".

Feralne maseczki trafiły również do innych krajów UE, ale w Polsce znalazła się ich największa partia. "To bardzo ważne by powiadomić o wynikach naszych badań wszystkie państwa członkowskie, aby nie narażać medyków na niepotrzebne ryzyko, bo maski nie chronią przed koronawirusem" - pisze w związku z tym minister Łukasz Szumowski.

Koronawirus w Polsce. Afera z maseczkami

To nie jedyny problem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z maseczkami w ciągu ostatnich dni. We wtorek "Gazeta Wyborcza" napisała, że resort zdrowia kupił 5 mln maseczek z Chin, które również nie spełniają koniecznych wymagań. W zakupu ten zaangażowany był znajomy biznesmen z Zakopanego ministra Szumowskiego oraz jego brat. W środę szef resortu zdrowia zawiadomił o sprawie prokuraturę.