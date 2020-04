Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa: we Wrocławiu złożono 464 wnioski, PUP wszystkie odrzucił

Z tarczy antykryzysowej we Wrocławiu chciało skorzystać 464 przedsiębiorców. Wszystkie wnioski odrzuciły jednak tamtejsze Urzędy Pracy. Powód? Wszystkie były wypełnione błędnie.

Każdy z 464 wniosków o pomoc w ramachtarczy antykryzysowej złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu zawierał błędy. W związku z tym ani jedna firma nie uzyskała na razie pieniędzy w ramach przewidzianej w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Wszystkie wnioski zostały odesłane do przedsiębiorców w celu ich poprawy.

Były to przede wszystkim rozbieżności pomiędzy wnioskiem złożonym na stronie internetowej praca.gov.pl, a załączoną dodatkowo ręcznie wypełnianą jego częścią. Przedsiębiorcy bardzo często nie wpisywali okresu dofinansowania lub robili to nieprawidłowo. Chodzi o oświadczenie z załącznika nr 2 do wniosku.

Błędy polegały również na różnicach we wskazanym spadku obrotów pomiędzy wnioskiem a wypełnionym kalkulatorem. Nierzadko do urzędu trafiały nie wypełnione wszystkie wymagane załączniki do umowy. Zdarzały się rozbieżności pomiędzy wskazana kwotą dofinansowania wskazaną we wniosku, a kwotą wskazaną w kalkulatorze.

We wnioskach zdarzały się błędnie zaznaczone odpowiedzi odnośnie do wieku pracowników (powyżej lub poniżej 30 lat). Przedsiębiorcy nie składali również oświadczeń co do działalności w sektorze podstawowej produkcji rolnej i rybołówstwa, pomimo, że taka informacja jest w dokumentach rejestrowych o prowadzeniu działalności w tych sektorach (PKD). Dość często dochodziło też do innej dość kuriozalnej pomyłki, bo we wnioskach o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, wypełnianych na urzędowej stronie praca.gov.pl w miejscu "nazwa przedsiębiorcy" wpisywana była nazwa miasta, w tym wypadku Wrocławia.

Po poprawieniu tych wniosków zostaną one ponownie rozpatrzone i wówczas wnioskodawcy jeszcze raz będą mieli szansę na uzyskanie pomocy przewidzianej z powodu epidemii koronawirusa w Polsce.