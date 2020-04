Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta przez Sejm. Komentarze polityków

Koronawirus. Polska. Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta przez Sejm. Komentarze

"To co się dzieje w Sejmie to upadek demokracji. Rząd rozkazuje Sejmowi przyjmować jego projekty, a rządowi rozkazuje jeden gość z Żoliborza. Posłowie zredukowani do roli potakiwaczy i klakierów. Tryb głosowania uchwały Senatu w Sejmie skandaliczny. Bez dyskusji, bez pytań, posłowie nie wiedzą co głosują. PiS demoluje polski parlament" - twierdzi Dariusz Rosati z KO.