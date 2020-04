Koronawirus w Polsce. Przepisy tarczy antykryzysowej uniemożliwiają tradycyjne wybory prezydenckie 2020r.?

Tymczasem, jak podaje RMF, który jako pierwszy zajął się tą sprawą, przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, która w piątek na trafić do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, w praktyce uniemożliwiają przyprowadzenie wyborów metodą tradycyjną. Art. 100 tarczy mówi bowiem, że w czasie epidemii nie stosuje się przepisów kodeksu wyborczego, nakazujących m.in. informowanie o granicach obwodów do głosowania, siedzibach komisji obwodowych i lokalach wyborczych itp. Oznacza to też np. że PKW nie może wydrukować ani dostarczyć do gmin list wyborczych, a powinna to zrobić do 28 kwietnia br. A bez nich, co oczywiste, tradycyjne głosowanie w lokalach wyborczych nie może się odbyć.