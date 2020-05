Koronawirus w Polsce. Protest przedsiębiorców w Warszawie. Kandydat na prezydenta Paweł Tanajno wśród demonstrantów

Koronawirus. Protest przedsiębiorców, który zapowiedział Paweł Tanajno

W czwartek do Warszawy zjechali przedsiębiorcy z całej Polski. Zgromadzili się oni w centrum Warszawy i zablokowali tam rondo Dmowskiego. Następnie w asyście policyjnej przemieścili się w pobliże Sejmu, a stamtąd przeszli w kierunku kancelarii premiera. W okolicach Placu na Rozdrożu policja podjęła bezskuteczną próbę zatrzymania protestujących. Przeszli oni jednak pod kancelarią premiera przy al. Ujazdowskich, które zostały zamknięte dla samochodów.

Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak powiedział Wirtualnej Polsce, że protest przedsiębiorców jest nielegalny, z uwagi na obowiązujący w Polsce zakaz zgromadzeń, wynikający z panującej epidemii koronawirusa. Odmówił on też podania dokładniej liczby prostujących.

- Z uwagi na bezpieczeństwo policjantów biorących udział w zabezpieczeniu protestu nie mogę powiedzieć, jaka będzie dalsza taktyka postępowania z protestującymi. Wszystkie osoby, które złamały podczas protestu przepisy zostaną pociągnięte za to do odpowiedzialności - powiedział Wirtualnej Polsce nadkom. Sylwester Marczak z KSP.

Wielu protestujących nie ma na twarzach masek ochronnych, których noszenie jest obowiązkowe w powodu epidemii koronawirusa w Polsce. W pewnym momencie przed kancelarią premiera, policja przystąpiła do legitymowania protestacyjnych Doszło do szarpaniny policjantów z kilkoma protestującym osobami. Sytuacja się uspokoiła po tym, jak Paweł Tanajno wezwał wszystkich przez megafon, żeby usiedli i dali sobie spokojnie sprawdzić dokumenty.

Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta w wyborach 2020 r. protest zapowiedział podczas debaty prezydenckiej, która odbyła się w środę w TVP. Jest on również w czwartek wśród protestacyjnych. Jego zdaniem władze Polski nie robią nic, żeby pomóc przedsiębiorcom w czasie epidemii. Uważa on, to nie koronawirus jest w Polsce zagrożeniem, ale brak pomysłów, odpowiedzialności i lenistwo władz polskich.