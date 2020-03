Koronawirus w Polsce. Prezydent podpisał specustawę

- Podpisałem ten dokument najszybciej, jak było to możliwe - powiedział w sobotę w Nysie prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że specustawa ws. koronawirusa wprowadza wiele ważnych rozwiązań, a przepisy już w najbliższych dniach wejdą w życie.

Ustawa nakłada określone obowiązki m.in. organom rządowym, samorządom i przedsiębiorcom. Porządkuje m.in. sposób zamykania szkół. Jeśli taka placówka zostanie zamknięta, dzieci będą mogły zostać w domu pod opieką rodzica, który uzyska dodatkowe świadczenie opiekuńcze do 14 dni - to tyle, ile mniej więcej trwa zachorowanie na koronawirusa. Jeśli szkoła czy żłobek zostaną zamknięte, zgodnie z specustawą nauczyciele i opiekunowie nie będą tracili swoich uposażeń.

W czasie epidemii możliwa będzie praca zdalna. Pojawi się możliwość wyłączenia prawa budowlanego. Żołnierze będą mogli zostać skierowani do wykonywania dodatkowych zadań. Służby medyczne będą mogły być zwalniane z kontroli na lotniskach. Pojawi się opcja wyłączenia prawa zamówień publicznych w odniesieniu do przeciwdziałania koronawirusowi oraz nałożenia przez premiera obowiązków na spółki lecznicze i samorządy.

Rządowy projekt ustawy był głosowany w mijającym tygodniu w Sejmie. Poparli go posłowie niemal wszystkich partii. Wyłamała się tylko Konfederacja. - Dziś podpisałem ustawę. Jest gotowa do wysłania do publikacji - zadeklarował w sobotę prezydent Andrzej Duda.