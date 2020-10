Koronawirus w Polsce. Poznań. Sanepid szuka klientów restauracji McDonald’s przy Rzecznej

Koronawirus. Polska. COVID-19 w McDonald’s przy ul. Rzecznej w Poznaniu

To nie pierwszy raz, kiedy potwierdzono koronawirusa w poznańskim McDonald’s. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło w marcu, w lokalu przy ul. Hetmańskiej. Wówczas na kwarantannę trafiło 40 osób. Wszystko przez to, że w restauracji pracował syn zakażonej kobiety.