Koronawirus w Polsce. Pacjent zero opuścił szpital w Zielonej Górze

Mężczyzna, u którego jako pierwszego stwierdzono obecność koronawirusa, wyszedł właśnie ze szpitala w Zielonej Górze. Mężczyzna jest zdrowy, a wszystkie testy dały wynik negatywny.

Informację o tym, że mężczyzna ma opuścić szpital w Zielonej Górze podawaliśmy już środę.

Koronawirus w Polsce. Zielona Góra. Pacjent zero opuścił szpital

Decyzją lekarzy pacjent zero został jednak odesłany na oddział i został poddany jeszcze jednemu badaniu, które miało utwierdzić medyków, że rzeczywiście został wyleczony z koronawirusa.

Informację o jego wypuszczeniu ze szpitala, jako pierwsze podało Radio Zet na Twitterze. "Pacjent, u którego stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, wyszedł ze szpitala w Zielonej Górze. Został wyleczony" - czytamy.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. MON zdecydował ws. wojska. Rzecznik rządu tłumaczy

Koronawirus w Polsce. Zielona Góra. Pacjent zero z Cybinki

Przypomnijmy, 66-letni Mieczysław O. trafił do szpitala 2 marca. Zgłosił się tam po powrocie z Niemiec do rodzinnej Cybinki (woj. lubuskie). Jak określali wtedy wszyscy lekarze wraz z minister zdrowia Łukaszem Szumowskim, mężczyzna zachował się w sposób modelowy. Skontaktował się z lokalnym sanepidem a później został zabrany do szpitala w Zielonej Górze.

Stan pacjenta zero od początku określano jako dobry. Rokowania wskazywały na to, że upora się on z dolegliwościami związanymi z zarażeniem koronawirusem.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Rzeczywiście tak się stało, a w środę miał opuścić szpital w Zielonej Górze, o czym informowało samo Ministerstwo Zdrowia a także władze szpitala. "Jego wyniki są negatywne. Możemy go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu. Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy" - poinformował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

Źródło: Radio Zet

Masz newsa? Daj znać na dziejesie.wp.pl. Czekamy na informacje, zdjęcia oraz nagrania!