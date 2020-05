Koronawirus w Polsce. Odmrażanie szpitali. Powoli wznawiane są przyjęcia planowe

Koronawirus w Polsce. Odmrażanie szpitali

Koronawirus w Polsce. Wracają zabiegi planowe

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski nie ma w tej chwili w naszym kraju jednej reguły, która by to regulowała. Są szpitale, które już wznowiły przyjęcia planowe i wzywają na nie pacjentów, ale są też lecznice, które dopiero się do tego przygotowują. I tak na przykład od 4 maja br. planowane zabiegi wznowił Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. I w jednej i drugiej placówce rozsyłane są powiadomienia do pacjentów o terminach zabiegów. Nieco później z planowymi zabiegani ruszył szpital Bródnowski w Warszawie. Z powodu epidemii koronawirusa w Polsce pacjenci przez zabiegami poddawani są testom na COVID-19, a w szpitalu Bródnowskim w testy przechodzą wszystkie hospitalizowane osoby. Wznowiły tu również działalność poradnie specjalistyczne.