Koronawirus w Polsce. Obowiązek zakrywania twarzy również dla prezesa PiS. Jarosław Kaczyński w maseczce ochronnej

Koronawirus w Polsce sprawił, że rządzący zdecydowali się wprowadzić obowiązek zakrywania twarzy i nosa. Do przepisów dostosował się Jarosław Kaczyński, który był widziany z maseczką chirurgiczną na twarzy. Towarzyszył mu ochroniarz, który również odpowiednio się zabezpieczył.

Jarosław Kaczyński został sfotografowany w czwartek przed swoim domem na warszawskim Żoliborzu. Polityk opuścił posesję, zakrywając usta i nos maseczką chirurgiczną. Czekał na niego ochroniarz, który również zadbał o środki ostrożności.

Warto przypomnieć, że ostatnio na prezesa PiS spadła fala krytyki, po tym jak w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej pojawił się na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim, gdzie spoczywa tam jego matka. Kaczyński został wpuszczony, mimo, że nekropolia były zamknięte na mocy decyzji Archidiecezji Warszawskiej.

Od 16 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia wchodzi nakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Chodzi o budynki użyteczności publicznej, transport publiczny, drogi i place, miejsce kultu religijnego, ogólnodostępne tereny zielone, obiekty handlowe, usługowe i targowiska oraz o punkty gastronomiczne.

Kto jest zwolniony z tego obowiązku? Twarzy nie muszą zakrywać dzieci do ukończenia 4. roku życia, osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą zakrywać nosa lub ust, osoby wykonujące czynności zawodowe, o ile nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem lub interesantem, duchowni w trakcie sprawowania kultu religijnego. Jednak za niedostosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa przewidziano kary. Może zostać nałożony mandat do 500 złotych lub kara administracyjna - od 5 do 30 tysięcy złotych.

Koronawirus w Polsce. Jakie maseczki ochronne nosić?

Zdaniem Jana Bondara, rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie ma takiej potrzeby, aby na co dzień nosić profesjonalne maski medyczne. Służą one do ochrony osób, które mają bliski i częsty kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, a nie są to warunki, jakie mogą nas spotkać na ulicy czy w sklepie.

- Najlepsze do codziennego użytku będą jednorazowe maski chirurgiczne, które są już w sprzedaży. Są one wykonane z odpowiedniego materiału i w należy sposób. Należy je nosić nie dłużej niż do momentu, aż staną się wilgotne. Zwykle oznacza to ok. 2-3 godziny noszenia. Po tym czasie należy je wyrzucić - powiedział Jan Bondar z GIS.