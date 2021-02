Koronawirus w Polsce. Nowe zasady dot. maseczek. Ekspert mówi, która najlepsza

To już pewne. Nie będziemy mogli już zasłaniać ust i nosa szalikami i przyłbicami. - To jest słuszna decyzja - podkreślił prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA. - Przyłbice, szaliki itp. to pozostałość wczesnego etapu pandemii, kiedy dostępność maseczek była bardzo niska - wyjaśnia. Zaznaczył, że najprostszą i wystarczającą ochroną są maseczki chirurgiczne, zakładając oczywiście, że przestrzegamy pozostałych zaleceń, jak unikanie zatłoczonych miejsc i stosowanie dystansu społecznego. Dodał, że w sytuacjach szczególnych, gdy mamy do czynienia z bardzo zatłoczonymi miejscami, warto pomyśleć o maseczkach bardziej zaawansowanych. Odniósł się także do rzadkich przypadków osób, które mają poważne problemy z oddychaniem w maseczkach.

Rozwiń