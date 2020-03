Koronawirus w Polsce: nowe przypadki. Nie żyje kobieta. "Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci"

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą: pięciu osób z woj. śląskiego, dwóch osób z woj. pomorskiego i dwóch z woj. zachodniopomorskiego oraz po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Oznacza to, że w sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 547.

Nie zmieniła się liczba osób zmarłych (pięć). Choć jednocześnie resort napisał: "Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci".