Koronawirus w Polsce. Niepełnosprawni siedzą w domach. ”Cierpimy my, cierpią podopieczni”

Dla osób z niepełnosprawnościami hasło “zostań w domu” oznaczać może: nie idź na rehabilitację. Nie idź na staż, który pozwalał ci wrócić na rynek pracy. Nie idź na konsultacje z fizjoterapeutą. Prowadzone przez organizacje pozarządowe placówki albo są zamykane, albo ich działalność ogranicza się do minimum.

I tak spośród 35 placówek, które prowadzi fundacja księdza Tadeusz Isakowicza-Zaleskiego, zamknięto 31. Z kolei Fundacja Aktywnej Rehabilitacji odwołała wszystkie wyjazdy i zajęcia, a działalność przeniosła do internetu. Podobnie rehabilitacji nie może prowadzić Fundacja Avalon.

Wszystko przerwane przez koronawirusa

- Mamy osoby, które odbywają staże. To musiało zostać przerwane - mówi nam Rafał Skrzypczyk z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. - Wiele działań musieliśmy ograniczyć, zawiesiliśmy wszelkie formy indywidualnego, bezpośredniego wsparcia.

Niemal całą działalność fundacji przenieśli do internetu. Pracownicy sami musieli wymyślić, jak to zrobić. Nie byli przygotowani na taką formę udzielania pomocy. Ale mimo że film na Facebooku nie zastąpi kontaktu z rehabilitantem, to może spowolnić regres.