Koronawirus w Polsce. Morawiecki apeluje o zmianę nawyków. Ruszyła Kampania Społeczna

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień zmieniła rzeczywistość, w której żyjemy. Władze na każdym kroku przypominają, jak ważne jest przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych na temat kwarantanny i zasad higieny. Pandemia COVID-19 to wielki sprawdzian z obywatelskiej odpowiedzialności. To od nas i naszych codziennych wybór zależeć będzie, jak długo potrwa zwalczanie zagrożenia i jaki zakres osiągnie. W związku z tym Kancelaria Premiera, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny połączyli swoje siły, dzięki czemu powstała kampania „Profilaktyka zachowań w walce z chorobami wirusowymi".