Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o 74-latku skierowanym na szczepienia na drugi koniec Polski

Historia 74-letniego mężczyzny, który został skierowany na szczepienie przeciw COVID-19 na drugi koniec Polski, wzbudziła wiele kontrowersji. - Wybraliśmy taki system, w którym to pacjent decyduje, czy planuje czekać na wolny termin w swojej okolicy, czy chce się wybrać w podróż, np. do rodziny, by skorzystać ze szczepienia - komentuje ten przypadek szef KPRM Michał Dworczyk.

Share

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o 74-latku skierowanym na szczepienia na drugi koniec Polski Źródło: PAP , Fot: Wojciech Olkuśnik