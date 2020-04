Koronawirus w Polsce. Matura i egzamin ósmoklasisty. Znamy dokładny harmonogram CKE

- Matury mają się rozpocząć 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potem w kolejnych dniach będą egzaminy z kolejnych przedmiotów, do końcówki czerwca - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski . - W tym roku, ze względu na szczególną sytuację, nie będzie części ustnej egzaminów. Matury będą tylko pisemne - dodał.

- Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów, od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych - tłumaczył minister edukacji.

Matura 2020. Kiedy odbędą się egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów?

MATURA 2020. Kiedy wyniki egzaminów? Kiedy poprawka?

CKE podało także terminy:

- ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - do 11 sierpnia 2020 r.

- przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 11 sierpnia 2020 r.

- wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 11 sierpnia 2020 r.