Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski twierdzi, że jest zdrowy. Był widziany z zakupami

Przypomnijmy, jak ustalił portal onet.pl, były minister zdrowia Łukasz Szumowski został zakażony koronawirusem. Pozytywne wyniki testów miało otrzymać także kilku członków jego rodziny. Szumowski nie zaraził się na wakacjach w Hiszpanii, na które wyjechał po odejściu z rządu. Po urlopie wykonał testy, które wyszły negatywnie. Do zakażenia miało dojść w Polsce.

Z kolei "Super Express" informuje, że Łukasz Szumowski we wtorek był widziany za kierownicą samochodu. Jak sugeruje gazeta, polityk wracał z zakupów. Były minister zdrowia tłumaczył, że "miał COVID, ale jest już zdrowy". Dziennik donosi, że byłemu szefowi MZ właśnie skończyła się kwarantanna.

Ostra reakcja na słowa Mosbacher dla WP. "Nieuprawniona ingerencja"

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski z dodatnim wynikiem

Wcześniej "SE" informował, że izolacja Szumowskiego ma skończyć się właśnie we wtorek. Tabloid powołał się na słowa przyjaciela rodziny, który zdradził, że "Łukasz czuje się dobrze, chorobę przechodził właściwie bezobjawowo".

- Gdy zdiagnozujemy sytuację, chociażby pana ministra, to pewnie się okaże, że to zwykłe, bieżące sprawy życia codziennego i kontakt międzyludzki doprowadziły do zakażenia - mówił z kolei w poniedziałek w rozmowie z WP sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.