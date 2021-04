Koronawirus w Polsce. Pierwsza dawka dla wszystkich chętnych. Dworczyk o terminach

Szef KPRM podał, że w Polsce mamy miejsca, gdzie potencjał do szczepienia jest bardzo duży. - Hamuje go brak szczepionek – dodał, podkreślając, że są miejsca w kraju, gdzie tych punktów szczepień jest mniej. - W czwartek przedstawimy, jak to uzupełnienie będzie wyglądało - powiedział Dworczyk i poinformował, że 19 kwietnia ruszy punkt szczepień powszechnych. Dodatkowo rząd uruchomi 16 punktów w ramach pilotażu. Kolejne pojawią się w następnych tygodniach.