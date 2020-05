Koronawirus w Polsce. Jeszcze w czwartek decyzja odnośnie otwarcia szkół

Wiceminister oświaty Maciej Kopeć powiedział w czwartek, że jeszcze tego dnia zostanie opublikowane rozporządzenie MEN w sprawie ewentualnej daty powrotu uczniów do szkół. Jednocześnie zdementował wcześniejsze informacje w tej sprawie. Nadal jednak aktualna jest data 25 maja jeśli chodzi o uruchomienie klas 1-3.

Koronawirus w Polsce. Co dalej ze szkołami?

Nadal panuje ogromne zamieszanie, jeśli chodzi o ewentualny powrót starszych uczniów do szkół. Jeszcze w czwartek rano wiceminister oświaty Maciej Kopeć mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski, że klasy 1-3 wracają 25 maja br., natomiast starsi uczniowie nie wrócą już w ogóle do szkół w tym roku szkolnym. Następnie pojawiała się informacja, że nauka zdalna ma zostać przedłużona jedynie do 7 czerwca br.

Tego dnia po południu wiceminister Maciej Kopeć był gościem radia RMF24.pl. Zdementował tam wszystkie wcześniejsze informacje w tej sprawie. Powiedział on, że ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta, ale jeszcze w czwartek zostanie wydane rozporządzenie MEN określające do kiedy będzie obowiązywała nauka zdalna.

Nie dotyczy to klas 1-3, które mają wrócić do szkół 25 maja br. Również w czwartek lub w piątek ma zostać wydane oporządzenie z wytycznymi sanitarnymi w tej sprawie. Prawdopodobnie będzie obowiązywał tu podobny limit jak liczba dzieci w przedszkolu, a więc 12-14 uczniów w jednej sali. Prowadzone będą przede wszystkim zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ale w sprzyjających okolicznościach będzie można prowadzić także naukę. Jeśli będą spełnione odpowiednie warunki sanitarne to szkoły będą również dostarczać uczniom ciepłe posiłki. Jednocześnie wiceminister Maciej Kopeć zastrzegł, że jeśli szkoła nie będzie przygotowana na przyjęcie uczniów, to będzie ona uruchomiona dopiero wtedy, kiedy warunki w niej panujące nie będą stwarzały zagrożenia dla uczniów.

Zobacz też: Wybory 2020. Nie będzie wymiany Roberta Biedronia. Polityk Lewicy tłumaczy, z czego wynikają spadki w sondażach

Koronawirus w Polsce. Egzaminy bez zmian

Wicemister Maciej Kopeć potwierdził też, że egzaminy 8-klasisty i maturalne odbędą się w zaplanowanych wcześniej terminach. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie mają one wyglądać. W ciągu kilku dni, a najpóźniej do poniedziałku, mają zostać dostarczone do szkół szczegółowe wytyczne sanitarne w tej sprawie wraz z rozporządzeniem MEN. Prawdopodobnie maturzyści nie będą musieli pisać matur w maseczkach, ale zostaną określone dokładnie odległości od siebie wszystkich osób, które przebywać będą wówczas w sali.

Pytany o trudną sytuację z epidemią koronawirusa na Śląsku, wiceminister oświaty Maciej Kopeć zastrzegł, że jeśli będzie jakieś zagrożenie dla uczniów, to dyrektor danej szkoły może podjąć decyzję o odwołaniu w niej egzaminu maturalnego. Musi ona zostać podjęta wspólnie z organem prowadzącym daną placówkę oraz po wcześniejszym powiadomieniu o tym miejscowego kuratorium.