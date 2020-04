Koronawirus w Polsce i na świecie. UE chce przedłużenia zamknięcia granic do 15 maja [Relacja na żywo]

Koronawirus stale się rozprzestrzenia. The Institute for Health Metrics and Evaluation opublikował prognozę, z której wynika, że szczyt zachorowań i zgonów w Polsce nastąpi za dwa tygodnie. Według instytutu liczba ofiar śmiertelnych wyniesie ponad 1900.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje (East News)