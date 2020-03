Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze doniesienia. Ostrzeżenie WHO

Koronawirus na świecie - jest już ponad 785 tys. osób zakażonych. Wzrasta liczba ofiar. W Stanach Zjednoczonych nie żyje już 3 tys. zakażonych. Dyrektor WHO mówi jasno: "Do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleko. Obecne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa to tylko kupienie sobie czasu".

Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje (East News)