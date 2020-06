Koronawirus w Polsce i na świecie. Kwarantanna i nadzór epidemiologiczny w Sekretariacie KEP (relacja na żywo - 8 czerwca)

Koronawirus w Polsce i na świecie. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, gdzie minuta po minucie publikujemy najnowsze informacje dotyczące pandemii COVID-19. Epidemia koronawirusa daje się we znaki także Kościołowi w Polsce. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik poinformował o tym, że u jednego z interesantów Sekretariatu KEP potwierdzono zakażenie. To oznacza kwarantannę i nadzór epidemiologiczny dla wszystkich, którzy mieli z nim kontakt.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Kwarantanna i nadzór epidemiologiczny w Sekretariacie KEP (Wikimedia Commons)