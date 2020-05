Koronawirus w Polsce i na świcie. Idzie druga fala epidemii? Więcej zakażeń w Chinach (Relacja na żywo - 13 maja)

Koronawirus w Polsce i na świecie. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, gdzie podajemy najnowsze informacje ws. pandemii COVID-19. Coraz więcej zakażeń występuje znów w Chinach. Z kolei w Polsce alarmująco wyglądają statystyki ze Śląska. Co więcej, szef MSWiA Mariusz Kamiński wydłuża kontrolę na granicach do 12 czerwca.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Więcej zakażeń w Chinach (PAP)