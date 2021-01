Koronawirus w Polsce.Hotelarze wznawiają działalność. Ich przedstawiciel tłumaczy dlaczego

Na wielu przedsiębiorców podziałała decyzja o przedłużeniu obostrzeń do 31 stycznia. Część z nich nie może sobie na to pozwolić. Przerwa powoduje dodatkowe koszta i szczególnie uderza w restauratorów i hotelarzy. Zdarza się, że ci wpadają w spiralę długów, z której nie są się w stanie wydostać.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego ocenił, że sytuacja branży jest tragiczna. - Mam świadomość, że to dramatyczne położenie wielu przedsiębiorców, nie tylko z branży hotelowej, skłania ich do podjęcia tak trudnej decyzji o ponownym otwieraniu biznesów, mimo zakazów i możliwych konsekwencji finansowych. Z jednej strony mogą to być kary od GIS-u, z drugiej pozbawienie się szansy na wsparcie z tarcz pomocowych, o ile oczywiście takie obejmują tych przedsiębiorców - czytamy.