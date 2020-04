Koronawirus w Polsce. Hejt podczas e-lekcji. Ofiarami nauczyciele

- Najczęściej podczas zajęć do grupy dołączały nieuprawnione osoby, które - błędnie przekonane o swojej anonimowości i bezkarności - na czacie bądź w bezpośredniej rozmowie obrażały po prostu pedagogów prowadzących zajęcia - mówi Wirtualnej Polsce mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dodaje, że prawdopodobnie hasła czy linki do grup w komunikatorach musieli przekazać innym osobom sami uczniowie. Koledzy z innych klas i szkół, znajomi czy rodzeństwo dołączali do rozmowy i próbowali wykorzystać dużą liczbę osób do zachowania anonimowości.