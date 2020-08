Koronawirus w Polsce. Dzieci na Śląsku ryzykują więcej? Tak o ich powrocie do szkół mówią eksperci

I zaznacza, że podczas tegorocznego egzaminu dojrzałości, do którego w jej szkole przystąpiło 243 uczniów - aż 56 osób zgłosiło dyrekcji problemy z oddychaniem i miało na to zaświadczenia lekarskie.

"Inny raport WHO z 2015 r. 'Economic cost of the health impact of air pollution in Europe' wskazuje, że w 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci 48 544 Polaków" - czytamy dalej na stronie urzędu.