Koronawirus w Polsce. Coraz mniej wirusa w Krakowie? "Widzimy dwa wyjaśnienia"

Badania, we współpracy z miastem, prowadzili naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Analizowano próbki z 20 najbardziej ruchliwych punktów w mieście. Strażnicy miejscy pobierali je między innymi z bankomatów czy ekranów biletomatów, które stoją na przystankach. Później przekazywali je naukowcom.

Jeszcze w połowie marca naukowcy w niemal połowie próbek odnajdywali materiał genetyczny koronawirusa. - Pierwsze zebranie było zebraniem wszystkiego, co tam się znalazło we wcześniejszych dniach. Było to trochę zaskakujące, że znaleźliśmy aż tyle materiału, ale logiczne - mówi nam doktor Paweł Łabaj, który uczestniczył w badaniach.