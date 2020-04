Koronawirus w Polsce. Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kuj.: ogromne środki na zabezpieczenie wyborów 2020 r.

a rekomenduje pan żeby wybory na prezydenta Polski odbywały się w Polsce czy pan jako osoba na która przeszła przez ten proces w mikroskali jednak mówi nie to od owca skali całego kraju nie ma sensu decyzję o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich należy do władz centralnych natomiast obserwując wybory w Aleksandrowie Kujawskim i to frekwencję 24,96% jeśli jeśli się nie mylę No to tak no gdy miałeś się w formie takie jak w Aleksandrowie No to w skali całego kraju środki ostrożności które należałoby należałoby przedsięwziąć aby te wybory w sposób bezpieczny przeprowadzić ogromny jeżeli chodzi o wybory korespondencyjne mam mieszane uczucia nie pasują mi te wybory do pan jestem na nie