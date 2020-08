Koronawirus w Gdyni. Zakażone dziecko, kwarantanna w przedszkolu

Kwarantannę przejdzie również 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Czekają ich również testy na koronawirusa. Sanepid zdecydował również, by przedszkole działało normalnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Koronawirus w Polsce. Powrót do szkoły pod znakiem zapytania

1 września uczniowie i nauczyciele mają wrócić do szkół. Czy placówki są przygotowane na zajęcia w czasie epidemii? O to, na zlecenie Wirtualnej Polski, IBRiS zapytał Polaków. 42,4 proc. badanych odpowiedziało "nie". 32,9 proc. respondentów twierdzi, że przeciwnie, są gotowe na przyjęcie uczniów. 24,7 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.