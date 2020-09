Koronawirus. Sianowo. Proboszcz z pozytywnym wynikiem na COVID-19

W informacji podkreślono jednocześnie, że biuro parafialne jest nieczynne do odwołania. W razie potrzeby wierni proszeni są o kontakt telefoniczny. Nabożeństwa i msze święte w sanktuarium w Sianowie odbywać się będą przy wparciu księży z okolicznych parafii.

Koronawirus. Darłówko. Proboszcz zakażony

To nie jedyny przypadek zakażenia koronawirusem w kościele. Jak informowaliśmy w niedzielę, COVID-19 wykryto u proboszcza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Aleksander Kwaśniewski o Jarosławie Kaczyńskim: byłoby normalne, gdyby został premierem

Kościół i klasztor zostały zamknięte do odwołania. Poproszono jednocześnie osoby, które od 17 września miały kontakt z duchownym, o zgłoszenie się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej do miejsca zamieszkania