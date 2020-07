Koronawirus: rośnie liczba zakażeń wśród dzieci

Do krakowskiego szpitala im. Stefana Żeromskiego trafiło w piątek 17 dzieci. Większość z nich wróciła do domów, ale 5 podlega hospitalizacji. Lekarze nie mają wątpliwości, że to efekt lekceważenia nakazów sanitarnych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

koronawirus, testy (FORUM)