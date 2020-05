Koronawirus. Protest przedsiębiorców w Warszawie. Kary z sanepidu dla demonstrantów. Paweł Tajnano zapowiada kolejny protest

- W trakcie weekendu policja zaczęła doręczać demonstrantom decyzje o objęciu ich 14-dniową kwarantanną. Wyglądało to na zaplanowaną akcję, żeby nie dopuścić do kolejnych protestów. U mnie też byli, ale nie zastali mnie w domu. W sumie takie decyzje dostało ok. 10 i na tym się skończyło, Wyglądało to tak, jakby jakaś akcja się rozpoczęła, ale w pewnym momencie została przerwana - powiedział w poniedziałek Wirtualnej Polsce Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta w wyborach 2020 r.