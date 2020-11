Koronawirus. Problem z rządowymi respiratorami. Nie udało się uruchomić

Krótko trwała radość szefów szpitala w Mińsku Mazowieckiego z trzech zdobytych respiratorów z Agencji Rezerw Materiałowych. Od 14 października do szpitala nie dojechała ekipa serwisu producenta, która jako jedyna może dokonać legalnego montażu i pierwszego uruchomienia respiratora.

- Według rozmów telefonicznych prowadzonych z ARM oraz przedstawicielem producenta tylko jeden autoryzowany serwis w Polsce może dokonać złożenia i pierwszego uruchomienia respiratorów. Umówiony termin uruchomienia pierwszego urządzenia to 20 listopada. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy serwis złoży i uruchomi pozostałe dwa urządzenia - informuje WP Marek Olewiński, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Respiratory z rządowej agencji. Szpital czeka miesiąc

Podkreśla, że w normalnych okolicznościach odpowiedzialność za przygotowanie dowolnego sprzętu do użytkowania w szpitalu i przeszkolenie osób wykorzystujących urządzenia spoczywa na dostawcy.

Szpital, który do walki z epidemią koronawirusa musiał przygotować 137 łóżek (polecenie wojewody mazowieckiego), ma trzy respiratory, które nie mogą być wykorzystane do leczenia pacjentów z COVID-19. Na szczęście aktualnie jedynie pięciu chorych wymaga sztucznego wspomagania oddechu. Do leczenia tych pacjentów wystarczą respiratory, którymi wcześniej dysponowali lekarze.