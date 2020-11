Koronawirus powoduje obostrzenia i restrykcje. Tak to działa w Niemczech w święta

Do co najmniej 20 grudnia zamknięte pozostaną restauracje, teatry, muzea i inne obiekty służące rozrywce i rekreacji. Niemożliwe będą noclegi w hotelach podczas wyjazdów turystycznych.

Rząd w Berlinie i landy zdecydowały się zaostrzyć niektóre regulacje. Dotyczy to spotkań prywatnych. Do świąt Bożego Narodzenia będą możliwe spotkania do pięciu osób (a nie jak dotychczas dziesięciu) z dwóch gospodarstw domowych, nie licząc dzieci do 14. roku życia.