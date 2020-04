Koronawirus. Polscy lekarze w Niemczech musieli podjął trudne decyzje

Koronawirus. Niemcy. Bez Polaków ani rusz

Niecała godzina jazdy samochodem dzieli Żebrowskiego od rodzinnego Szczecina. Jest on jednym z 300 tys. Polaków pracujących w niemieckich szpitalach, ośrodkach opieki czy domach prywatnych. Kryzys wywołany koronawirusem boleśnie uzmysłowił Niemcom, jak bardzo ich system opieki zdrowotnej uzależniony jest od ludzi takich jak on.

Co prawda spośród 69 tys. pracowników, którzy codziennie kursują między Niemcami a Polską, tylko niewielka część pracuje w opiece zdrowotnej. Ale w szpitalach położonych przy granicy, ponad 30 procent personelu to osoby dojeżdżające z Polski – mówi przewodniczący Izby Lekarskiej w Brandenburgii Frank Ullrich Schulz. Aby zachęcić je do pozostania w Niemczech, przygraniczne landy zaczęły wypłacać dodatki w wysokości od 40 do 65 euro dziennie, na pokrycie kosztów hotelu czy wyżywienia.