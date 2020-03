Koronawirus na świecie. Ponad 100 tysięcy przypadków zakażeń we Włoszech

Jak wyliczają władze liczba nowych przypadków COVID stopniowo spada od pięciu dni. W rozmowie z Canale 5 działaniami lokalnych władz chwalił się Giulio Gallera. "W Lombardii zauważamy stopniowy spadek liczby zakażonych, ale przede wszystkim presji na pogotowie i wezwań karetek" - przyznał szef wydziału do spraw polityki socjalnej we władzach regionalnych.

W całym kraju w poniedziałek odnotowano 1648 nowych przypadków - procentowy wzrost wyliczono na nieco ponad 2 proc. - czyni to najniższy wynik od początku wybuchu epidemii w Italii. Liczba zgonów nieznacznie wzrosła - do w sumie 11 591 przypadków. W ciągu ostatniej doby aż 1590 osób wyleczyło się z koronawirusa - oznacza to największy dzienny przyrost od początku kryzysu.