Koronawirus na świecie. "Europa Środkowo-Wschodnia w pułapce wirusa"

Dodaje, że kraje te odnotowują dziś znacznie niższe liczby przypadków koronawirusa niż państwa na zachodzie i południu Europy. "Były one, jak powiedział polski premier Mateusz Morawiecki, gotowe na to, by szybko się odizolować. A za to jako pierwsze wypróbowały łagodzenie ograniczeń i nowy start gospodarek. Wielu Europejczyków z Zachodu ze zdumieniem patrzy na Wschód i zadaje sobie pytanie, czy Praga albo Budapeszt nie mogłyby służyć za wzorce zarządzania podczas pandemii koronawirusa” – pisze Fritz.