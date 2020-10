Koronawirus na Śląsku. W Pszowie choruje cały ratusz

Koronawirusa stwierdzono u burmistrza Czesława Kryształa, jego zastępcy Piotra Kowola i sekretarz Alicji Nawrat. Chorzy są także niektórzy pracownicy niższego szczebla. Urzędnicy apelują do mieszkańców, aby od tej pory wszystkie sprawy załatwiali mailowo lub telefonicznie.

Koronawirus na Śląsku. Tak źle jeszcze nie było

Do niedawna to Śląsk trzymał niechlubną palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o liczbę zarażeń. W większości były one związane z kopalniami i bardzo niewielkimi odległościami, jakie są między górnikami wydobywającymi węgiel. Na szczęście zarówno wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej chorobę pokonali wszyscy zarażeni.