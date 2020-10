Koronawirus. Krakowska filharmonia odwołuje koncerty

- Początkowo optymistycznie zakładaliśmy, że taki "covidowy program" możemy ułożyć do grudnia. Cóż, tak naprawdę musimy się liczyć z tym, że ta sytuacja potrwa co najmniej dwa lata. Nie oznacza to jednak, że będziemy odwoływać koncerty. Wręcz przeciwnie – chcemy, aby było ich więcej. Musimy się tylko artystycznie przeorganizować. Tak, aby mogły się odbywać w mniejszych składach - mówiła Beata Płoska.