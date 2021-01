Koronawirus. Europejska Agencja Leków zaopiniuję szczepionkę AstraZeneca)

Koronawirus. W Niemczech szczepionka AstraZeneca nie dla seniorów

W Niemczech naukowcy z Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zajmujący się szczepionkami, wydali rekomendację, by szczepionkę przygotowaną przez koncern AstraZeneca podawać wyłącznie pacjentom do 65. roku życia. Badacze uzasadnili swoją opinię brakiem wystarczającej ilości danych na temat substancji.

Według doniesień niemieckiej prasy, EMA może zgodzić się z rekomendacją IRK i wydać podobną opinię. Jeśli tak się stanie, to może dojść do dużych komplikacji w procesie masowych szczepień w Unii Europejskiej. Już w tej chwili przerwy w dostawach szczepionek Pfizera i Moderny powodują problemy w programach szczepień w UE, a koncern AstraZeneca miał być jednym z głównych dostawców szczepionek przeciwko COVID-19.

Cimoszewicz: Mamy do czynienia z dwoma rozchodzącymi się porządkami prawnymi

Koronawirus. Szczepionka przetestowana na zbyt małej grupie seniorów

Brak danych na temat szczepień seniorów to nie jedyny problem z substancją AstraZeneca. Między Komisją Europejską a władzami koncernu trwa obecnie spór wywołany decyzją o zmniejszeniu dostaw szczepionki do krajów UE. Pierwotnie na rynek Unii Europejskiej miało trawić 80 mln dawek szczepionki, ale koncern podjął decyzję o ograniczeniu dostaw do 31 mln dawek. W tej sprawie KE i AstraZeneca wciąż nie mogą dojść do porozumienia.