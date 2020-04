Koronawirus. Donald Trump wstrzymuje finansowanie WHO. Jest odpowiedź ONZ

Prezydent Donald Trump nie tylko nakazał wstrzymanie finansowania WHO, ale zapowiedział, że nakazał analizę "roli WHO w niewłaściwym zarządzaniu kryzysem i tuszowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”.

Trump przypomniał, że gdy USA wprowadziły ograniczenia w podróżowaniu do i z Chin we wczesnych stadiach epidemii, WHO była "przeciwna temu, co zrobiliśmy”.