Koronawirus. Czesi znacznie łagodzą rygory. Wracają do ogródków piwnych i rezygnują z masek ochronnych

Koronawirus. Czechy. Od poniedziałku znaczne luzowanie obostrzeń

Od poniedziałku u naszych południowych sąsiadów zaczęły znów działać ogródki piwne. W wielu miejscach jednak połowa stolików jest pusta, co jest związane z nadal obowiązującymi ograniczenia dotyczące wymogu zachowywanie odpowiedniej odległości między ludźmi.

- To świetnie, że piwo jest wreszcie w szklance zamiast plastikowego kubka z okna na wynos - powiedział agencji Reuters Ivan Verner, emeryt popijając piwo w jednym z pubów centrum Pragi. I dodaje: - Nie mogłem się doczekać tej chwili, odkąd rząd ogłosił, że ogródki piwne znów będą otwarte.

To jednak nie jedyne zmiany w ograniczeniach związanych z epidemią koronawirusa , jakie zaczęły zobowiązywać od poniedziałku. Czeski rząd zezwolił także na ponowne otwarcie niektórych szkół, salonów fryzjerskich, centrów handlowych i kin. Wznowiły działalność muzea i galerie handlowe. Można także organizować wesela, wydarzenia kulturalne i religijne, o ile liczba ich uczestników nie przekracza 100 osób. Treningi wznowiły również profesjonalne drużyny sportowe.

Również od poniedziałku władze złagodziły ograniczenia w podróżach, umożliwiając mieszkańcom spoza Unii Europejskiej wjazd do tego kraju, pod warunkiem jednak, że mogą oni wylegitymować się negatywnym wynik testu na wirusa COVID-19 i pracują w określonych sektorach gospodarki, na przykład w opieki zdrowotnej. Wznowiono też pasażerski transport międzynarodowy, na razie kolejowy i autobusowy, ale od 18 maja na trasy międzynarodowe wrócą również samoloty.

Koronawirus. Czechy. Złagodzenie obowiązku noszenia masek ochornnych

Jedną z większych zmian jest również złagodzenie obowiązku noszenia masek ochronnych w miejscach publicznych. Czesi wprowadzili go jako jeden z pierwszych krajów, a od 25 maja br. zostanie on ograniczony. Nadal zaleca się ich noszenie, ale nie będzie to już obowiązkowe na świeżym powietrzu. Cały czas jednak nasi południowi sąsiedzi będą musieli nosić maski w zamkniętych przestrzeniach publicznych, czyli w takich miejscach jak transport miejski, sklepy czy kina.