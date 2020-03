Koronawirus. Alkohol z przemytu do dezynfekcji

Te nadzwyczajne środki to oczywiście efekt pandemii wywołanej koronawirusem. Decyzję o przekazaniu zarekwirowanego alkoholu do dezynfekcji podjęła Prokuratura Krajowa w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową. Ponad 400 tys. litrów ma trafić do placówek medycznych, jednostek straży pożarnej, straży granicznej, policji, a także innych jednostek administracji publicznej. Alkoholem z przemytu będą dezynfekowane budynki a także środki transportu.

Do szpitalów już trafiło ponad 4 tys. litrów spirytusu, a do jednostek straży pożarnej 750 litrów. Niedługo ma im zostać przekazane kolejnych blisko 10 tys. litrów alkoholu.

Lekarze jednak przestrzegają, że zwykła wódka o zawartości alkoholu od 30 do 40 proc. nie nadaje się do dezynfekcji. Alkohol etylowy bowiem bardzo szybko paruje, więc w zasadzie, gdybyśmy chcieli umyć nim ręce, to nie masz szans, żeby dotarł on do wirusa. Do celów dezynfekcji nadaje się spirytus, który ma minimum 60 proc. zawartości alkoholu