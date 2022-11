Koreańska armia o szczątkach pocisku. "Napis w języku rosyjskim"

Podobne pociski wystrzelone w Ukrainę

Po oględzinach fragmentu o długości 3 m i szerokości 2 m ustalono, że był to pocisk typu SA-5 z czasów sowieckich (określany również jako S-200). Są to rakiety ziemia-powietrze, ale mogą być też stosowane do ataków na cele lądowe, a podobne pociski Rosja wystrzeliwała niedawno w Ukrainie – przekazała agencja Yonhap.