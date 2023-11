Koreanki z Północy zapuszczają jak najdłuższe włosy. Kim Dzong Un zarobi

Koreanki zapuszczają włosy. Rośnie eksport peruk

W październiku chiński urząd celny podał, że tylko we wrześniu Korea Północna wyeksportowała do Chin 182 tony peruk o wartości ponad 18 milionów dolarów. Stanowiło to 65 proc. całkowitej wymiany handlowej pomiędzy krajami, co znaczy, że jest to najpopularniejszy towar eksportowy.