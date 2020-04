Korea Północna. Kim Dzong Un żyje? Korea Południowa: Znamy jego lokalizację

Korea Północna. Kim Dzong Un żyje? Korea Południowa zdradza nowe informacje

Dyktator z Korei Północnej znikł z widoku ponad dwa tygodnie temu. Pierwsze plotki o stanie jego zdrowia pojawiły się po 15 kwietnia, gdy nie pojawił się na obchodach Święta Słońca. To najważniejsze święto w Korei Północnej, podczas którego oddawana jest cześć dziadkowi Kim Dzong Una, czyli Kim Ir Senowi. To właśnie on założył Koreę Północną i był jednym z głównych rewolucjonistów, którzy doprowadzili do wojny koreańskiej i podziału kraju.