Korea Północna do matek: Musicie donosić na swoje dzieci

- Jeśli dzieci popełniły przestępstwo, takie jak oglądanie południowokoreańskich filmów lub kradzież mienia państwowego, matki powinny dobrowolnie zgłosić to organom sądowym i uzyskać przebaczenie - brzmiały zalecenia. Kradzież mienia państwowego i oglądanie nielegalnych mediów to poważne przestępstwa w Korei Północnej. Sprawcy są surowo karani, a czasami dochodzi nawet do publicznych egzekucji.