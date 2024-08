Konwój na granicę. Naruszył polskie prawo, wrócił do swojej ojczyzny

Straż Graniczna wydaliła obcokrajowca. "Łamał polskie prawo"

Straż graniczna z Bielska-Białej odwiozła mężczyznę radiowozem do przejścia granicznego. "Jego zachowanie wskazuje na to, że nie zamierza on respektować i stosować się do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa" - skomentowali wiadomość o wydaleniu cudzoziemca pogranicznicy.